Un posto al sole, trama 28 ottobre 2025: Gennaro ha buone speranze di vedere di nuovo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 28 ottobre 2025
Per evitare che Manuela e Micaela (Gina Amarante) arrivino al punto di competere in modo deleterio tra loro, rendendosi disponibili a lavorare gratuitamente al solo scopo di sabotarsi a vicenda, Serena (Miriam Candurro) si trova nella posizione di dover intervenire con decisione.
Luca (Luigi Di Fiore) e Giulia (Marina Tagliaferri) cercano con insistenza di spingere Gianluca (Flavio Gismondi) a parlare apertamente e riconoscere la presenza di un problema che lo affligge, ma i loro sforzi, piuttosto che aiutare, rischiano di provocare un effetto contrario a quello desiderato, portando il giovane Palladini a chiudersi ulteriormente in se stesso.
Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra ormai orientato verso la strada del patteggiamento, mentre giungono buone notizie per Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo): la visita neurologica appena effettuata ha confermato una concreta possibilità di recupero della vista, alimentando una nuova speranza per il suo futuro… Seguici su Instagram.