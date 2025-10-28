Un posto al sole, anticipazioni 29 ottobre 2025: Marina sospetta di Vinicio

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 29 ottobre 2025

Gennaro (Carlo Caracciolo) è determinato a mantenere segreta la rilevante novità riguardante le sue condizioni di salute, mentre Vinicio (Gianluca Spagnoli) inizia a mostrare i primi sintomi dell’astinenza da droga e Marina (Nina Soldano) comincia a sospettare qualcosa.

Dopo il conflitto al Vulcano e lo scontro con Luca (Luigi Di Fiore), Gianluca Palladini (Flavio Gismondi) pare deciso a fare un passo indietro e controllare i suoi comportamenti impulsivi. Per Guido (Germano Bellavia) e Alfredo (Mario Grazio Balzano, QUI la nostra intervista) si conclude l'esperienza a Palazzo, ma il vigile non sa che lo attende una sorpresa inaspettata…