Un posto al sole, anticipazioni 3 novembre 2025: una decisione difficile su Gianluca

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 3 novembre 2025

Travolta dai sentimenti contrastanti per Damiano (Luigi Miele) e Pino (Antimo Casertano) e dalle sollecitazioni di Clara (Imma Pirone) che la spinge a fare chiarezza interiore, Rosa (Daniela Ioia) riuscirà a trovare la forza di affrontare ciò che le sta accadendo?

Al Vulcano, Silvia (Luisa Amatucci), Diego (Francesco Vitiello) e Nunzio (Vladimir Randazzo), nonostante le migliori intenzioni, si vedono obbligati a prendere una decisione difficile che riguarda Gianluca (Flavio Gismondi).

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) sembrano avvicinarsi sempre di più a una riconciliazione definitiva, mentre Bice (Lara Sansone), con la sua consueta irruenza, arriva a svelare una notizia sorprendente… Seguici su Instagram.