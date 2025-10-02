Un posto al sole, anticipazioni 3 ottobre 2025: Rosa affronterà una delusione

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 3 ottobre 2025

Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) si rende conto che rimettere in ordine la sua vita è più difficile di quanto pensasse. Rosa (Daniela Ioia) dovrà affrontare una grande delusione. Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) continuano a rafforzare il loro legame, mentre Riccardo (Mauro Racanati) appare completamente assorbito dal lavoro. Intanto, un invito a cena avvicina sempre di più Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco)… Seguici su Instagram.