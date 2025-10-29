Un posto al sole, trama 30 ottobre 2025: Eduardo vicino a conseguenze rischiose…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 30 ottobre 2025

Eduardo (Fiorenzo Madonna) continua a sentirsi frustrato, a causa dell’incertezza riguardo al suo futuro lavorativo e all’esito del processo. Un’eventuale nuova provocazione da parte dei ragazzi che lo stanno prendendo di mira potrebbe generare conseguenze imprevedibili e rischiose.

Nel frattempo, Marina Giordano (Nina Soldano) riesce a procurarsi delle foto che dimostrano la dipendenza di Vinicio (Gianluca Spagnoli, QUI l’intervista che ci ha concesso). Guido (Germano Bellavia) e Alfredo (Mario Grazio Balzano, QUI la nostra intervista) sono costretti a lasciare la casa di Silvia (Luisa Amatucci), in vista del ritorno di quest’ultima insieme a Michele (Alberto Rossi)… Seguici su Instagram.