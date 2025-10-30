Un posto al sole, trama 31 ottobre 2025: Rosa e Damiano verranno visti insieme!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 31 ottobre 2025

Viola (Ilenia Lazzarin) fa ritorno da Milano. Eduardo (Fiorenzo Madonna), determinato a impartire una lezione a Peppe, si troverà a dover fare i conti con l’intervento decisivo di Damiano (Luigi Miele), avvisato prontamente da Rosa (Daniela Ioia), che non esiterà ad intercedere per placare la situazione. Tuttavia, la crescente vicinanza tra Rosa e Damiano non resterà nell’ombra, attirando l’attenzione di “qualcuno” che osserverà la scena.

Anche Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) rientrano a Napoli dopo il loro viaggio, ma il comportamento di Saviani lascia trasparire una certa predisposizione a "tradire" le promesse fatte alla moglie… In occasione della festa di Halloween, l'atmosfera giocosa e libera si rivelerà il terreno ideale per intensificare l'intesa e la complicità tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Irene (Elsa Mastrocinque)…