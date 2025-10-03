Un posto al sole, trama 6 ottobre 2025: Damiano prega Grillo di smetterla con Eduardo!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 6 ottobre 2025
Damiano (Luigi Miele) fa un accorato tentativo per convincere Grillo (Pietro Bontempo) a smettere di tormentare Eduardo (Fiorenzo Madonna). Intanto, la situazione tra Rosa (Daniela Ioia) e Pino (Antimo Casertano) peggiora di giorno in giorno. La dipendenza di Gianluca (Flavio Gismondi) dall’alcol si manifesta con sempre maggiore evidenza, mentre Diego (Francesco Vitiello) propone a Nunzio (Vladimir Randazzo) di offrire al giovane Palladini un lavoro al Vulcano per colmare la mancanza di Silvia (Luisa Amatucci).
Infine, Guido Del Bue (Germano Bellavia) sembra sempre più vicino a ricongiungersi con Mariella (Antonella Prisco), ma l'arrivo di una visita imprevista e una richiesta di aiuto ancora più sorprendente cambiano improvvisamente le carte in tavola…