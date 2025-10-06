Un posto al sole, trama 7 ottobre 2025: Gianluca, nuovo inizio. Ma Alberto è perplesso!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 7 ottobre 2025
Rosa sembra ormai giunta al termine della sua relazione con Pino. Nel frattempo, Clara si mette alla ricerca di preziosi suggerimenti rivolgendosi a Giulia e Niko nella speranza di trovare il modo più efficace per offrire supporto a Eduardo. Tuttavia, i suoi sforzi non condurranno ai risultati auspicati, lasciandola in una situazione complessa e delicata.
Gianluca riceve una proposta che potrebbe rappresentare un nuovo inizio nella sua vita, anche se questa opportunità non coincide con le aspettative di Alberto (che immaginava per lui un percorso differente). Nonostante ciò, Luca riuscirà a far emergere una prospettiva inattesa, permettendo ad Alberto di riflettere in maniera più approfondita sul proprio ruolo di genitore.
Intanto Mariella e Guido si mobilitano prontamente per intervenire in aiuto di Alfredo, sottraendolo alle ingiustizie perpetrate da Cotugno. Il vecchio maggiordomo, riconoscente ben oltre ogni previsione, sorprenderà Guido con un gesto di gratitudine che va oltre ciò che avrebbe immaginato…