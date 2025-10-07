Un posto al sole, trama 8 ottobre 2025: la situazione di Eduardo avvicina Rosa e Damiano

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 8 ottobre 2025
Castrese (Peppe Romano) è sempre angosciato per Sasà (Cosimo Alberti), mentre tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) le cose sembrano prendere una piega più positiva. Tuttavia, proprio quando Mariella pare disposta a ricominciare la loro relazione, un evento inaspettato la scuoterà profondamente.
Intanto, la difficile situazione di Eduardo (Fiorenzo Madonna), che rischia di comprometterne il futuro, avvicinerà Rosa (Daniela Ioia) e Damiano (Luigi Miele) in un momento di particolare intimità.
Dopo un significativo scambio emotivo col padre, Filippo (Michelangelo Tommaso) deciderà di agire per aiutarlo. Nel frattempo, Ferri appare determinato a risolvere definitivamente e in modo drastico la questione con i detenuti che continuano a minacciarlo… Seguici su Instagram.