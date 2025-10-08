Un posto al sole, anticipazioni 9 ottobre 2025: il piano di Marina

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 9 ottobre 2025
Dopo l’aggressione subita, Roberto appare sempre più determinato a prendere in mano la situazione e a difendersi autonomamente, assumendo un atteggiamento deciso e risoluto. Nel frattempo, Marina escogita un piano accuratamente studiato per riuscire a liberare i Cantieri dalla scomoda presenza di Gennaro Gagliotti, lavorando con discrezione ma con un obiettivo fermo in mente.
Dall'altra parte, Mariella si troverà ad affrontare un duro colpo emotivo: la sofferenza causata dall'aver visto Guido in compagnia di Claudia la getterà in un vortice di sconforto, al punto che i problemi irrisolti legati a Castrese sembreranno perdere importanza per lei. Intanto Renato, alle prese con il vuoto lasciato dall'assenza di Raffaele, fatica a convivere con quel senso di solitudine, ma non si arrenderà: cercherà con impegno un modo per ristabilire un contatto e sentirlo nuovamente vicino…