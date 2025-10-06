Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025

Soccorso dal fratello, Castrese viene trasportato d’urgenza in ospedale, ma l’ostinazione di Espedito, deciso a negare la gravità della situazione, rischia di spingere Mariella a una confessione che l’uomo non è pronto ad accettare. Nel frattempo, Ferri, detenuto in cella, scopre che Ludovico ha ottenuto i domiciliari: il piano di Marina entra così in azione, mettendo immediatamente Vinicio sotto pressione.

Marina è pronta a raccogliere i frutti delle sue mosse, mentre le intemperanze e la mancanza di empatia di Gennaro condurranno Vinicio sull’orlo di un gesto estremo che potrebbe riportarlo ai fantasmi del passato. L’affetto e la vicinanza di Mariella, però, aiuteranno Castrese a liberarsi dalle sue paure e dai segreti che lo tormentano. Sempre più provato dallo stress lavorativo, Riccardo troverà conforto e incoraggiamento in Rossella.

Guido tenta di convincere Mariella a superare le proprie esitazioni e a dare una seconda possibilità alla loro relazione, ma Bice, alimentando i timori dell’amica, la spingerà verso una decisione inaspettata e dal futuro incerto. Marina, intanto, aggiorna Ferri sulla rischiosa strategia messa in campo ai Cantieri, mentre Vinicio, consumato dal senso di colpa verso Castrese e dalla pressione di Gennaro, sceglierà una via di fuga tanto sbagliata quanto pericolosa. Per alleggerire Manuela dall’invadenza di Renato, Serena prepara una sorpresa per Filippo.

Con un gesto romantico e pieno di significato, Pino prova a ricucire il legame con Rosa, mentre Damiano non sembra rassegnarsi alla fine della storia con Viola. Claudia, invece, resta spiazzata quando Mariella le chiede di interrompere la loro amicizia a causa di Guido. Manuela si prepara ad affrontare il suo ultimo esame universitario.

Divisa tra Pino e Damiano, Rosa è in piena crisi sentimentale ma, finalmente, decide di ascoltare il proprio cuore. Sebbene il rapporto con Gianluca stia migliorando, Alberto non si rende conto della pericolosa dipendenza del figlio dall'alcol. Preoccupata all'idea di lasciare Luca solo in casa, Giulia troverà sostegno in Renato. Intanto, Alfredo continua a nascondersi da Cotugno, che appare sempre più smarrito per l'assenza del suo fidato maggiordomo…