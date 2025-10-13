Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025

Dopo aver ceduto alla passione con Damiano, Rosa si trova di fronte a una scelta difficile: rifugiarsi nella sicurezza del legame con Pino o seguire il richiamo dell’amore vero. Nel frattempo, un successo professionale inaspettato riaccende l’intesa tra Riccardo e Rossella, suscitando un pizzico di gelosia in Nunzio. Spinto dal rimorso e dal sincero affetto che prova per Cotugno, Alfredo decide di tornare a casa del barone, ma gli eventi prenderanno una piega del tutto imprevista.

Pino continua ad aspettare da Rosa un chiarimento che tarda ad arrivare, mentre la donna appare sempre più confusa e travolta da emozioni contrastanti. Cotugno, scoperto l’inganno del suo maggiordomo, affronta Alfredo con durezza, mentre Renato accoglie con sollievo il ritorno di Raffaele a Palazzo.

Rosa è tormentata sia dal recente coinvolgimento con Damiano sia dall’imminente processo del fratello. Eduardo tenta di infondere coraggio a lei e a Clara, convinto che tutto andrà per il meglio. Intanto Castrese è deciso a riprendersi ciò che Gagliotti gli ha sottratto. L’avvocato La Rocca elabora una strategia legale che potrebbe risolvere i problemi giudiziari di Ferri, ma resta da vedere se Marina riuscirà a farla accettare a Roberto. Guido, dal canto suo, prova a rassicurare Alfredo sul fatto che Cotugno non cercherà vendetta, ma il barone, in realtà, ha già iniziato a tessere la sua trama.

Gianluca continua a celare la sua dipendenza dall’alcol, anche se Luca comincia a sospettare che qualcosa non vada. Eduardo fatica sempre più a trattenersi di fronte alle provocazioni di Peppe, mentre Clara attraversa un momento di profonda crisi. Per Alfredo arriva l’ora di dimostrare la sua fedeltà al barone Cotugno: accetterà davvero di sottrarre il cibo a Guido?

Luca, ormai convinto dei propri sospetti, si confida con Giulia riguardo al problema di Gianluca, ma entrambi vengono rassicurati dal ragazzo. Intanto, l'avvocato La Rocca, ottenuti finalmente i domiciliari per Roberto, cerca insieme a Marina e Filippo di convincere Ferri ad accettare il patteggiamento. Il programma radiofonico di Micaela e Manuela è ormai agli sgoccioli, in vista del ritorno di Michele: ma chi delle due gemelle prenderà posto al suo fianco nella conduzione?…