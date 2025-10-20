Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025

La crescente inquietudine di Alberto e Luca per la direzione che sta prendendo Gianluca rischia di aumentare ulteriormente la pressione sul ragazzo. Roberto rifiuta l’idea del patteggiamento e si prepara a un duro confronto con Marina, il cui esito resta incerto, mentre Gennaro Gagliotti si troverà davanti a un’imprevista rivelazione. Intanto, la battaglia tra le gemelle per la conduzione del programma “Mica e Michi” continua senza risparmiare colpi.

Per evitare che le due sorelle finiscano a lavorare gratis pur di ostacolarsi a vicenda, Serena decide di intervenire. Luca e Giulia cercano di spingere Gianluca a confidarsi e a riconoscere il proprio disagio, ma i loro sforzi rischiano di ottenere l’effetto contrario. Ferri si avvicina al patteggiamento, mentre la visita neurologica conferma che Gennaro potrebbe davvero riacquistare la vista.

Determinato a tenere nascosta la notizia sul suo stato di salute, Gennaro finge di nulla. Nel frattempo, Vinicio mostra i primi segnali di astinenza e Marina inizia a sospettare qualcosa. Dopo una lite al Vulcano e un duro confronto con Luca, Gianluca sembra deciso a fare marcia indietro e a moderare i propri eccessi. Per Guido e Alfredo è l’ultimo giorno a Palazzo, ma il vigile avrà una sorpresa inattesa.

Eduardo continua a sentirsi frustrato per l’incertezza legata al lavoro e al processo. Un’altra provocazione dei ragazzi che lo perseguitano potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili. Marina, nel frattempo, riesce a ottenere prove fotografiche della dipendenza di Vinicio. Guido e Alfredo devono lasciare la casa di Silvia, che torna con Michele.

Viola rientra da Milano, mentre Eduardo, deciso a vendicarsi di Peppe, viene fermato da Damiano, avvisato da Rosa. Tuttavia, la ritrovata complicità tra Rosa e Damiano non passerà inosservata. Anche Silvia e Michele tornano a Napoli, ma lui sembra già sul punto di infrangere le promesse fatte alla moglie. La festa di Halloween sarà l'occasione per rafforzare l'intesa tra Roberto e Irene…