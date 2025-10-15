Un posto al sole: se Gennaro tornasse a vedere, lo direbbe? | Anticipazioni

Vi avevamo già anticipato in tempi recenti che, dopo un periodo di relativa stasi, a Un posto al sole la storyline che vede protagonista Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) sarebbe tornata al centro della scena. E così sarà: il losco affarista pare essere un po’ in difficoltà dopo la trappola orchestrata da Marina Giordano (Nina Soldano), ma presto avrà una sorpresa di tutt’altro tipo: avrà a che fare con la sua… vista?

Ebbene, occhio (è proprio il caso di dirlo!) alla nuova visita neurologica di Gagliotti: se quella che c’è appena stata non ha cambiato molto le carte in tavola, la prossima sentenzierà invece che l’uomo potrebbe tornare a vedere!

Trame Un posto al sole: Marina Giordano sospetta che Vinicio si droga

Indubbiamente una bella notizia, ma pare che Gennaro “stranamente” preferirà tenerla nascosta. Come mai? Che abbia intenzione – se recuperasse la vista – di… non dirlo? Staremo a vedere, ma quel che è certo è che nuovi intrighi appaiono all’orizzonte della soap partenopea di Rai 3. E intanto c’è un ragazzo che ha bisogno di aiuto!

Eh sì. Come avrete già capito assistendo ai più recenti episodi di Upas, un sempre più sofferente Vinicio (Gianluca Spagnoli) rischierà seriamente di ricadere nel tunnel della droga. Ma, in un momento di astinenza in cui il giovane apparirà in estrema difficoltà, Marina capirà che il Gagliotti junior nasconde qualcosa e avrà la prova dei suoi sospetti grazie a una serie di fotografie…

Cosa farà la donna d'affari a quel punto? Aiuterà Vinicio oppure no? Ne riparleremo presto…