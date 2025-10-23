Yvonne si schiera con Philipp e… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Yvonne si avvicina a Philipp

Un alleato inaspettato è in arrivo per Philipp Brandes (Robin Schick)! Respinto ed isolato da tutti dopo la scoperta dei suoi intrighi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista della 20^ stagione di Sturm der Liebe troverà infatti un aiuto insperato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Philipp respinto da tutti

Prima o poi la vita presenta sempre il conto… e per Philipp quel momento è arrivato! Dopo essere stato smascherato da Vincent (Martin Walde), il giovane direttore amministrativo del Fürstenhof si è infatti ritrovato solo contro tutti!

Se Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) chiuderà comprensibilmente ogni rapporto con lui, anche amici, colleghi e datori di lavoro (a partire da Werner e Christoph) si schiereranno con la ragazza, isolando il giovane Brandes. Ci sarà però chi non sarà dello stesso avviso…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Yvonne si avvicina a Philipp

A pezzi per la situazione, Philipp si ritroverà spesso a rimuginare al bar del Fürstenhof, dove troverà in Yvonne (Tanja Lanäus) un’ascoltatrice attenta. Sempre comprensiva verso chi ha sbagliato (lei stessa, infatti, non si è sempre comportata correttamente nella vita), la Klee non potrà infatti evitare di empatizzare con quel giovane caduto in disgrazia. E sarà solo l’inizio…

Dopo aver visto Philipp addirittura prendersi la colpa per un incidente provocato da Yvonne stessa, la donna si convincerà di averci visto giusto: nonostante gli errori commessi, Brandes ha un cuore d’oro e, soprattutto, è sinceramente innamorato di Ana Alves!

Per lo sconcerto di molti (e di Erik in primis!), la Klee inizierà dunque ad appoggiare Philipp, trasformandosi in una vera e propria confidente e consigliera per quest’ultimo. Una decisione che non tarderà ad avere conseguenze… Seguici su Instagram.