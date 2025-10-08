Zehra divorzia da Kemal! | Forbidden fruit anticipazioni

Quando c’è da liberarsi di un avversario scomodo Yildiz Yilmaz (Eda Eca) sa sempre come fare. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la moglie di Halit Argun (Talat Bulut) riuscirà a liberarsi del suo ex Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), mettendo di fatto fine anche al suo matrimonio con Zehra (Şafak Pekdemir)…

Forbidden Fruit, news: Yildiz e la trappola perfetta per Kemal

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, Kemal non smetterà di chiedere a Yildiz una nuova possibilità, nonostante il suo matrimonio apparentemente felice con Zehra. Stanca dei continui approcci dell’ex, la Yilmaz coinvolgerà dunque l’ignaro Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz) in una vera e propria trappola ai danni di Karaca.

Yildiz lascerà credere a Kemal di essere pronta a lasciare Halit per stare finalmente insieme a lui, motivo per il quale gli darà appuntamento in una camera d’albergo. La ragazza farà però in modo che tale “uscita” venga scoperta anche da Caner Çelebi (Barış Aytaç). Quest’ultimo svelerà tutto quanto alla sorella Ender (Şevval Sam), la quale dirà anche a Halit e Zehra di presentarsi sul posto; appena Emir le dirà che i tre sono arrivati in albergo, Yildiz uscirà dalla camera di Kemal e farà entrare al suo posto un’altra ragazza, il tutto per uscirne pulita e far pensare a Zehra che il marito la stesse tradendo con una sconosciuta…

Forbidden Fruit, trame: Yildiz in difficoltà?

Occhio a cosa succederà in seguito, dato che la situazione potrebbe presto ritorcersi anche contro Yildiz: grazie ai filmati di videosorveglianza, Ender riuscirà a dimostrare a Halit che la moglie si trovava nello stesso albergo di Kemal; anche in questo caso, la Yilmaz avrà però in serbo un piano b, tant’è che mentirà a Halit (con tanto di testimone) per fargli pensare che si trovasse nei paraggi per incontrare un conoscente in comune.

Insomma, Yildiz riuscirà a farla franca anche in tale circostanza, ma purtroppo lo stesso non si potrà dire di Kemal. Quest’ultima cercherà invano di dare le proprie spiegazioni alla moglie Zehra, alla quale parlerà di un complotto organizzato nei minimi dettagli da Yildiz e le chiederà di seguirlo lontano da Istanbul per dimostrarle che insieme possono essere ancora felici.

Forbidden Fruit, spoiler: Zehra divorzia da Kemal!

Il castello di menzogne di Kemal crollerà infatti nel momento in cui Yildiz svelerà a Zehra che il marito ha perso tutto il suo patrimonio a causa di un investimento sbagliato, ragione per la quale deve stare al suo fianco se non vuole tornare a vivere in maniera modesta. Pressata da Halit, che le dirà a chiare lettere che può dimenticarsi di lui qualora desse una seconda chance al suo matrimonio, Zehra sceglierà dunque di stare dalla parte del padre e dirà addio a Kemal, tant’è che firmerà i documenti del divorzio.

Una sconfitta in piena regola che purtroppo non lascerà a Kemal altra via d’uscita se non quella di preparare i bagagli per lasciare Istanbul. Un’uscita di scena che renderà felicissima Yildiz, ma che al tempo stesso farà entrare nuovamente Zehra in una crisi profonda… Seguici su Instagram.