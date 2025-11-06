Arriva MAXI, figlia di Katja e futura protagonista! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Un ingresso in scena importantissimo è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni debutterà infatti un personaggio destinato non solo a portare scompiglio in quel del Fürstenhof, ma anche a raccogliere il testimone da Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) come nuova protagonista della soap! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maxi è la figlia di Katja

Con la scoperta degli intrighi di Philipp (Robin Schick), si è ufficialmente aperta l’ultima parte della 21^ stagione di Tempesta d’amore, che vedrà Ana prendere una decisione definitiva tra i due uomini che ama: Philipp e Vincent Ritter (Martin Walde).

Se per scoprire quale tra i due contendenti sarà il fortunato dovremo attendere ancora qualche mese, già nei prossimi giorni inizieremo a prepararci alla prossima annata della soap. Ed il primo passo sarà l’arrivo della futura protagonista femminile…

Nel corso della puntata 4267 al Fürstenhof farà infatti la sua comparsa Maxi Saalfeld (nata Neubach), figlia di Katja (Isabell Stern) nonché “erede” di Ana. Ed il suo sarà un debutto a dir poco scoppiettante…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maxi sarà la nuova protagonista con Henry

Nata dal matrimonio (ormai chiuso) di Katja e Thomas, Maxi si rivelerà essere una giovane donna solare, appassionata del suo lavoro. Laureatasi con successo in medicina, la ragazza giungerà a Bichlheim con l’idea di scrivere la sua tesi di dottorato lavorando ad un progetto con Michael (Erich Altenkopf). Ben presto, però, le sue priorità cambieranno…

Quando la sua carriera naufragherà a causa di un gesto avventato della Saalfeld, infatti, quest’ultima non solo saprà reinventarsi, ma troverà anche l’amore della sua vita! Tra qualche mese la ragazza conoscerà infatti Henry Sydow (Elias Reichert), l’uomo destinato a rubarle il cuore. Un incontro che segnerà l’inizio della 22^ stagione di Tempesta d’amore!

Tempesta d’amore, casting news: Katharina Scheuba interpreta Maxi Saalfed

Il personaggio di Maxi Saalfeld verrà interpretato da Katharina Scheuba, giovane attrice di origini austriache classe 1993, molto attiva soprattutto in campo televisivo. Quella di interprete, però, non è la sua unica attività professionale: esattamente come il suo personaggio di Tempesta d’amore, nella vita reale la Scheuba è laureata in medicina e lavora attivamente come medico!

L’ingresso in scena di Katharina Scheuba a Tempesta d’amore nei panni di Maxi Neubach è previsto per la puntata 4267. Sarà però solo dopo alcuni mesi – e, in particolare a partire dall’episodio numero 4335 – che l’attrice assumerà ufficialmente il ruolo di nuova protagonista della soap!

Chiudiamo con le parole dell’attrice sul suo personaggio: “Maxi è il mio primo personaggio televisivo in cui posso interpretare un medico, ovvero la mia professione nella vita reale! Anche se in realtà a Maxi manca ancora il dottorato… Per me si tratta di un’ottima base di partenza che mi ha fatto apprezzare il personaggio fin dall’inizio”.

E ancora: “Maxi è una giovane donna allegra e con un forte senso della giustizia. È forte, sa esattamente ciò che vuole ed è pronta a difendere le cose importanti per lei. Maxi farebbe qualsiasi cosa per le persone che ama, anche se nella foga del momento rischia di mettersi in situazioni a volte in contrasto con i suoi principi, ritrovandosi poi nei guai. Affrontare questi alti e bassi emotivi con Maxi è una sfida meravigliosa!” . Seguici su Instagram.