Beautiful, trama 1° dicembre 2025: Hope a Brooke, “se Steffy non avesse interferito…”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 1° dicembre 2025

Hope si sfoga con Brooke, convinta che l’opinione di Thomas su di lei sia stata avvelenata da Steffy. Se non avesse interferito, il ragazzo sarebbe rimasto nella sua vita. Brooke condivide il pensiero che Steffy abbia interferito e, in presenza di Steffy e Ridge, chiede poi a Thomas se sia sicuro della scelta fatta. Il figliastro, però, le rinfaccia l’ostilità che ha sempre mostrato nei confronti del suo interesse per Hope.

Ridge prova a difendere le intenzioni della Logan, la quale rimarca che, sebbene non avrebbe voluto vedere soffrire né lui né Hope, lo aveva messo in guardia da possibili delusioni. Intanto Hope si prepara ad affrontare una difficile conversazione con Douglas, il quale le rivela, dispiaciuto, di aver già saputo che ha rifiutato suo padre… Seguici su Instagram.