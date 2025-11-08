Beautiful, anticipazioni 10 novembre 2025: R.J. chiede a Luna di passare la notte da lui

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 10 novembre 2025

Esortata da Finn (Tanner Novlan) ad aprirsi, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) conferma al marito quanto l’aver ucciso Sheila (Kimberlin Brown) l’abbia provata. Si è trattata di legittima difesa e lei ha sempre saputo di dover difendere la propria famiglia da quella donna, eppure porre fine materialmente alla sua vita è stato terribile.

La coppia cerca di affrontare la questione insieme, ma stare nel luogo dove Sheila è morta continua ad essere difficile per Finn. Intanto, dopo un bagno notturno nell'oceano, R.J. (Joshua Hoffman) chiede a Luna (Lisa Yamada) di passare la notte da lui. Il loro rapporto sembra rafforzarsi sempre più…