Beautiful, anticipazioni 11 novembre 2025: le allucinazioni di FINN

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 11 novembre 2025

Ridge (Thorsten Kaye) cerca di spingere Brooke (Katherine Kelly Lang) ad accettare la relazione tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson), riconoscendo che i due sembrano felici. La Logan, tuttavia, continua ad essere frenata visto il loro passato. Intanto, a casa di Thomas, lui e Hope si godono una serata insieme. Finn (Tanner Novlan) inizia ad avere allucinazioni quando vede il corpo esanime e insanguinato di Sheila nel punto dove è stata pugnalata da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood)… Seguici su Instagram.