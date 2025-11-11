Beautiful, trama 12 novembre 2025: Ridge in ansia per Steffy, Finn in tilt per Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 12 novembre 2025

Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) brindano alla loro storia, ricordando il viaggio a Roma che ha cambiato per sempre il loro rapporto. Ridge (Thorsten Kaye) esprime a Brooke (Katherine Kelly Lang) la propria preoccupazione per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), soprattutto perché Finn (Tanner Novlan) sembra ostaggio dei pensieri su cosa Sheila (Kimberlin Brown) sarebbe potuta essere per lui; sono però fantasie e ora la donna è morta. Gli sforzi di Finn di tornare alla normalità con Steffy si scontrano con le immagini dell'uccisione di Sheila che prendono corpo nella sua mente…