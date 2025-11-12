Beautiful, anticipazioni 13 novembre 2025: Liam, “sarei pronto a stare accanto a Steffy”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 13 novembre 2025

Finn (Tanner Novlan) confessa a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) le proprie allucinazioni, spaventato da quello che gli sta succedendo. Intanto Bill (Don Diamont) esprime a Liam (Scott Clifton) la propria contentezza per la morte di Sheila (Kimberlin Brown). Liam lo informa del comportamento di Finn e così Bill chiede al figlio se il medico abbia ragione nell’averlo accusato di stare aspettando il momento giusto per riavvicinarsi a Steffy. Liam conferma che, se Finn non sarà in grado di starle accanto in questo momento complicato, lui, al contrario, sarà pronto a farlo… Seguici su Instagram.