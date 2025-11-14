Beautiful, trama 15 novembre 2025: Brooke a Hope, “cosa provi davvero per Thomas?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 15 novembre 2025

Thomas esprime a Ridge la propria felicità per il periodo che sta vivendo con Hope, sebbene si rammarichi che Brooke non riesca ancora ad accettarli come coppia. Intanto Hope esprime alla madre quanto Thomas riesca a farla sentire apprezzata e unica. Brooke, consapevole che la figlia ami l’attenzione di Thomas, si chiede cosa provi però per lui. Hope rivendica la felicità che vive e chiede alla madre di accettare la sua relazione.

Mentre Bill parla con Liam del promettente futuro che vede tra lui e Poppy, quest'ultima cerca di dissipare la tensione con Luna. Quest'ultima coglie l'occasione per chiederle di nuovo chi sia suo padre: ora come non mai sente la mancanza di non averne mai avuto uno…