Beautiful, anticipazioni 17 novembre 2025: Poppy nega a Luna le risposte che cercava

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 17 novembre 2025

Ridge (Thorsten Kaye) nega a Thomas (Matthew Atkinson) che Brooke (Katherine Kelly Lang) voglia ostacolare la sua storia con Hope (Annika Noelle), ma il figlio sottolinea che di certo neanche li sta festeggiando. Intanto Hope insiste con Brooke affinché la madre abbandoni le sue riserve nei confronti di Thomas, che si è guadagnato il perdono e la fiducia.

Poppy (Romy Park) nega a Luna (Lisa Yamada) qualsiasi risposta su suo padre e così Bill (Don Diamont), passato a trovare la stessa Poppy, trova invece la ragazza visibilmente turbata. Luna finisce per confidare a Bill la tensione con Poppy e il desiderio di poter finalmente riempire il vuoto lasciato da una padre mai conosciuto… Seguici su Instagram.