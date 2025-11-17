Beautiful, anticipazioni 18 novembre 2025: Brooke, primo passo verso Thomas?

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 18 novembre 2025

Spinto dall’appoggio del padre Ridge, Thomas decide di dare a Hope un’altra prova della sua dedizione. Brooke non può negare che Hope sia felice e che questo sia dovuto, almeno in parte, a Thomas. Hope ringrazia la madre per quello che sembra essere un primo passo verso l’accettazione del suo rapporto con Thomas.

Poppy confida a Thomas delle tensioni con Luna: la figlia la sta mettendo con le spalle al muro per sapere chi sia suo padre e, forse, a lei non resta altra scelta che dirglielo. Finn, tuttavia, non capisce perché la zia si sia rivolta a lui sull'argomento. Infine, Bill si offre di ascoltare Luna, rivelandole di aver pensato di recente che poteva essere lui suo padre…