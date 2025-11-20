Beautiful, anticipazioni 21 novembre 2025: Thomas ferito dal rifiuto di Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 21 novembre 2025

Finn esprime a Poppy la propria empatia per Luna, che ritiene abbia diritto di conoscere chi sia suo padre. Nel tentativo di consolare Luna, Bill la rassicura che un giorno incontrerà suo padre e quell’uomo sarà fiero di lei. Intanto Thomas è ferito dall’ennesimo rifiuto di Hope, che non si sente pronta a prendere un impegno ufficiale con lui.

Stavolta Thomas non sembra disposto a digerire la questione con Hope e si allontana risentito. Lo stilista confida l'accaduto a Steffy, che ritiene che Hope non lo meriti. Per lei quanto accaduto dimostra che Hope non vorrà mai fare sul serio con lui e ritiene che il fratello debba accettarlo e muoversi verso un futuro senza la Logan…