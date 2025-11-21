Beautiful, anticipazioni 22 novembre 2025: Steffy a Hope, “con Thomas hai giocato!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 22 novembre 2025
Dopo aver detto a Thomas (Matthew Atkinson) di chiudere con Hope (Annika Noelle) per il suo bene, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) affronta la giovane Logan per aver ferito il fratello. Steffy la accusa di aver sempre giocato con i sentimenti di Thomas senza avere mai l’intenzione di fare sul serio e le rivela di aver consigliato al parente di chiudere con lei.
Intanto Thomas, che pensava davvero che stavolta Hope gli avrebbe detto di sì, si ritrova a chiedere a Brooke (Katherine Kelly Lang) quali sentimenti sua figlia provi davvero per lui. Liam (Scott Clifton) dichiara a Carter (Lawrence Saint-Victor) di essere preoccupato per la possibile reazione di Thomas quando Hope lo rifiuterà definitivamente…