Beautiful, anticipazioni 24 novembre 2025: Steffy e Hope, resa dei conti!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 24 novembre 2025

Thomas informa Ridge del nuovo rifiuto di Hope. Steffy e Hope si affrontano, con quest’ultima che ribatte all’altra per essersi intromessa senza averne il diritto. Steffy, invece, ribadisce la necessità di proteggere il fratello da Hope. Se la giovane Logan difende la sincerità dei propri sentimenti per Thomas e si dice semplicemente non pronta al passo del matrimonio, Steffy ritiene, invece, che a Hope piaccia solo l’attenzione e la devozione di Thomas.

Intanto Carter difende i cambiamenti di Thomas agli occhi di Liam, che li ritiene solo apparenti. Tuttavia entrambi concordano su quale potrebbe essere la sua reazione ad un rifiuto di Hope, che Liam ritiene certo….