Beautiful, anticipazioni 25 novembre 2025: Hope come Brooke? Secondo Steffy, sì!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 25 novembre 2025

Ridge consola Thomas, che inizia a pensare che Steffy abbia sempre avuto ragione sulla sua storia con Hope. Prosegue, intanto, lo scontro tra quest’ultima e Steffy, che accusa Hope di usare Thomas come un giocattolo, un passatempo, senza considerare le conseguenze per le sue emozioni e la sua salute mentale.

Steffy accusa Hope di essere diventata come Brooke, che insegue ciò che vuole senza curarsi delle conseguenze per gli altri. Steffy giura che farà in modo che Thomas chiude definitivamente la loro storia così sbilanciata. Di fronte ai complimenti di Liam per Steffy, Carter gli ricorda che è sposata…