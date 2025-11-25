Beautiful, anticipazioni 26 novembre 2025: Steffy a Thomas, “apri gli occhi su Hope!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 26 novembre 2025

Ridge si confronta con Hope e Brooke, dispiaciuto e preoccupato per Thomas, che, evidentemente, ha pensato che la giovane Logan ricambiasse i propri sentimenti. Hope si difende, giustificando l’aver accettato l’anello sebbene non lo porti al dito: è un compromesso, fino a quando non si sentirà del tutto sicura. Vorrebbe che tutti, soprattutto Steffy, stessero fuori dalla sua relazione con Thomas, che non vuole che finisca.

Steffy chiede a Thomas di aprire gli occhi su Hope: non lo ama e non lo apprezza, bensì le piace solo vederlo rincorrerla e adorarla, come Brooke ha sempre fatto con gli uomini. Per Steffy, Thomas è solo il passatempo fisico con cui superare il divorzio da Liam e Thomas finirà solo per continuare a dubitare se stesso e pensare di non essere mai abbastanza… Seguici su Instagram.