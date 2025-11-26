Beautiful, anticipazioni 27 novembre 2025: Steffy a Thomas, “vai a Parigi con Douglas”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 27 novembre 2025

Se Brooke ritiene che Thomas debba rispettare i tempi di Hope, Ridge, invece, pensa che suo figlio abbia dato a Hope tutto il tempo e il rispetto richiesto. Hope mette in chiaro ai due che questo è solo un modo per Steffy di colpirla.

Steffy continua nel suo tentativo di convincere il fratello a rompere con Hope: lo sta tenendo in sospeso, mentre lui merita di più e qualsiasi donna sarebbe fortunata ad averlo. Visto che Thomas non pensa di volere nessun'altra se non Hope, la sorella lo invita a lasciare Los Angeles alla volta di Parigi, con Douglas, per lasciarsi la Logan alle spalle definitivamente…