Beautiful, anticipazioni 28 novembre 2025: Ridge pensa al cuore spezzato di Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 28 novembre 2025

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sprona Thomas (Matthew Atkinson) a ritrovare dignità e orgoglio, invece di continuare a sottomettersi ai voleri di Hope (Annika Noelle), che continuerà solo ad usarlo: deve rifarsi una vita altrove con suo figlio.

Hope e Ridge (Thorsten Kaye) dibattono sull’avversione di Steffy alla relazione con Thomas: la giovane Logan rimarca che Steffy aspettava da sempre una prima difficoltà per attaccarla in merito, ma Ridge, invece, ritiene che la figlia sia sinceramente preoccupata per Thomas. Lo stilista rimarca che Steffy ha sempre pensato che la relazione avrebbe inflitto sofferenza a Thomas e i fatti le stanno dando ragione.

Brooke (Katherine Kelly Lang) prova a fare da paciere tra il compagno e la figlia, difendendo le buone intenzioni di Hope nei confronti di Thomas. Ma se Hope programma di non piegare la testa con Steffy, Ridge si dice solo interessato al cuore spezzato del figlio…