Beautiful, trama 29 novembre 2025: Hope a Thomas, “non ti sposo ma sei speciale”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 29 novembre 2025

Hope cerca di appellarsi a Thomas, spiegandogli le proprie motivazioni: non è pronta ad accettare la sua risposta, ma ciò non toglie che quello che condividono è speciale. Hope lo prega di non lasciare che Steffy si frapponga tra loro, accusando la sorella dello stilista di cercare una sorta di vendetta contro di lei.

Ridge cerca di mantenere la pace mentre la tensione tra Brooke e Steffy cresce: la Logan difende sua figlia, mentre Steffy non risparmia alla matrigna e ad Hope aspre critiche. Steffy rinfaccia a Brooke la sua avversione a Thomas e si dice certa che il fratello stia chiudendo con Hope…