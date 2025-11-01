Beautiful, anticipazioni 3 novembre 2025: Hope a Steffy, “cerca di capire Finn”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 3 novembre 2025

Li invita Finn a ritrovare la ragione prima di provocare danni irreparabili al suo matrimonio con Steffy. Dopo aver consolato Deacon, Hope ha modo di parlare con Steffy, ancora in preda ai ricordi dei momenti in cui ha ucciso Sheila.

Steffy avverte un qualche strano giudizio da parte di Hope, alla quale ribatte che lei avrebbe fatto lo stesso si fosse trovata a difendere la sua vita. La Logan le chiede solo di mostrare più comprensione per Finn, prima che la morte di Sheila si intrometta nel loro matrimonio. Liam mette sull’avviso Finn e gli intima di tornare a dare priorità a Steffy e ai bambini… Seguici su Instagram.