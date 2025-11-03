Beautiful, trama 4 novembre 2025: Finn a Liam, “nulla danneggerà il mio matrimonio”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 4 novembre 2025

Sentendosi giudicata da Hope, Steffy manifesta quanto la consapevolezza di aver spezzato una vita la stia perseguitando. Poppy è preoccupata per Luna, la quale trova sempre più difficile tenere nascosta ad R.J. la notte trascorsa con Zende, tuttavia sa che la verità potrebbe rovinare il rapporto tra i due cugini; intanto R.J. è al contempo confuso e irritato quando Zende gli dice quanto sia fortunato a stare con Luna.

Finn, irritato dalle parole di Liam, gli ricorda che Steffy è sua moglie: non la incolpa per quanto accaduto a Sheila, ma lui sta cercando di elaborare la morte della propria madre naturale. Sebbene il medico sappia che Liam sta aspettando l'occasione per riavvicinarsi a Steffy, gli assicura che non lascerà che niente minacci il proprio matrimonio…