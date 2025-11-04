Beautiful, trama 5 novembre 2025: Finn a Steffy, “non intendo incolparti”. Ma lei…

Andrea Gigli 4 Novembre 2025

Finn e Steffy / Beautiful
Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 5 novembre 2025

Poppy (Romy Park) assicura a Luna (Lisa Yamada) che sta facendo la cosa giusta nel mantenere segreto a R.J. (Joshua Hoffman) quanto accaduto tra lei e Zende (Delon De Metz). Finn (Tanner Novlan) si presenta in ufficio da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): entrambi esprimono le battaglie interiori che stanno combattendo. Il medico assicura alla moglie che non intende incolparla, ma Steffy teme che lui non riuscirà a guardarla mai di nuovo allo stesso modo…