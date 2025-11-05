Beautiful, trama 6 novembre 2025: Hope, “Steffy potrebbe aver frainteso le mie parole”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 6 novembre 2025
Finn (Tanner Novlan) decide di tornare a casa con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), non volendo passare un'altra notte lontano. Intanto Poppy (Romy Park) e Zende (Delon De Metz) intervengono prima che Luna (Lisa Yamada) crolli e riveli tutto ad un ignaro R.J. (Joshua Hoffman). Hope (Annika Noelle) informa Thomas (Matthew Atkinson) della chiacchierata fatta con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che potrebbe aver recepito nel modo sbagliato le sue parole…