Beautiful, anticipazioni 7 novembre 2025: Finn ha un incubo sulla morte di Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 7 novembre 2025

R.J. (Joshua Hoffman) convince Luna (Lisa Yamada) a fare un bagno notturno nell’oceano per liberarsi di qualsiasi cosa la stia turbando. Zende (Delon De Metz) dichiara a Poppy (Romy Park) che, sebbene accetti che sia R.J. colui che Luna ama, se il cugino la dovesse lasciare una volta scoperta la verità, lui si farebbe avanti a raccogliere i pezzi.

La serata di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) va storta quando il medico ha un incubo sulla morte di Sheila (Kimberlin Brown). Thomas (Matthew Atkinson) è colpito da quanto Hope (Annika Noelle) si preoccupi per il matrimonio di Steffy e Finn…