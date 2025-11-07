Beautiful, trama 8 novembre 2025: Thomas, “l’unica cosa buona è che Sheila è morta”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 8 novembre 2025

Scosso dall’incubo su Sheila (Kimberlin Brown), Finn (Tanner Novlan) continua a confidare alla moglie Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) i propri sentimenti contrastanti per la madre biologica: dopo le cose terribili che ha fatto loro, non dovrebbe essere così provato dalla sua morte. Il medico, però, è preoccupato anche per il trauma della consorte.

Mentre R.J. (Joshua Hoffman) e Luna (Lisa Yamada) si godono la loro serata, Zende (Delon De Metz) continua a pensare alla notte trascorsa con la ragazza e una chiacchierata con Carter (Lawrence Saint-Victor) non aiuta. Infine, parlando del momento complicato tra Finn e Steffy, Thomas (Matthew Atkinson) afferma a Hope (Annika Noelle) che l’unica cosa buona che ne è uscita fuori è il fatto che Sheila Carter sia finalmente morta… Seguici su Instagram.