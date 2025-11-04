Beautiful, anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 10 a sabato 15 novembre 2025

Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si ritrovano finalmente soli a casa, consapevoli di aver bisogno solo l’uno dell’altra. Finn ammette di aver commesso degli errori nei confronti della moglie: avrebbe dovuto concentrarsi su di lei invece che su Sheila (Kimberlin Brown). Steffy, che ha ucciso Sheila per legittima difesa con l’intento di proteggere la propria famiglia, prova sollievo nel ritrovare un po’ di pace accanto al marito. Gli confessa di comprendere ciò che lui sta attraversando, ma di voler mettere da parte ogni altra preoccupazione: in questo momento desidera solo restare tra le sue braccia.

Proprio quando sembra che la serenità possa tornare, Finn ha una terribile visione di Sheila, distesa sul pavimento in una pozza di sangue. Preso dal panico, si allontana bruscamente da Steffy, lasciandola sconvolta e confusa.

Nel frattempo, dopo una romantica serata, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) fanno una breve sosta in ufficio perché lui deve recuperare alcuni documenti importanti. Al ristorante “Il Giardino”, Bill (Don Diamont) conversa con suo figlio Liam (Scott Clifton) riguardo alla morte di Sheila, convinto che finalmente tutti possano sentirsi al sicuro. Tuttavia, Liam resta inquieto per Steffy: sa che ha agito per difendersi, ma teme che l’episodio l’abbia profondamente segnata. Non avrebbe mai impugnato un coltello, né l’avrebbe ferita, se non fosse stata costretta.

Thomas (Matthew Atkinson) prepara una cena speciale per Hope (Annika Noelle), ricordando insieme a lei i momenti trascorsi a Roma. Hope si lascia trasportare dai ricordi e sogna di tornarci con lui. Ma, mentre Finn torna a casa, Steffy si accorge che il marito è tormentato da allucinazioni: continua a rivedere l’immagine di Sheila, la madre biologica, ferita e distesa sul pavimento. Steffy, pur spaventata, cerca di tranquillizzarlo, assicurandogli che insieme riusciranno a superare tutto.

Più tardi, mentre lavora accanto a Ridge, Thomas riflette sulla propria vita: si sente finalmente appagato, sia sul piano personale che professionale. Parla di Hope come della sorpresa più bella che gli sia mai capitata, confessando di non poter immaginare un futuro senza di lei. Ridge, orgoglioso del figlio, riconosce il suo cambiamento e il fatto che Hope lo abbia accettato nella sua vita.

Intanto, Hope si confida con Brooke riguardo alla splendida serata trascorsa con Thomas. Le racconta di quanto lui la faccia sentire amata, rispettata e prioritaria, sottolineando come la sua passione non sia più ossessiva ma sincera. Brooke rimane cauta, ma Hope la invita a concedere a Thomas una possibilità, spiegando che tutti, anche i bambini, si sentono finalmente al sicuro accanto a lui… Seguici su Instagram.