Beautiful: La morte di Luna (stavolta per davvero?) | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, la vicenda di Luna Nozawa si è conclusa nel modo più cruento: la ragazza è morta, investita da un auto, durante la fuga a seguito di un’evasione! La giovane figlia di Poppy Nozawa, ve lo avevamo riportato, era stata arrestata e riportata in prigione in attesa di processo, dopo che era stata già data per morta ma segretamente curata e salvata da Li Finnegan, decisa a concedere alla nipote una seconda chance riconoscendole l’attenuante di essere stata cresciuta da una madre irresponsabile.

La sua convinzione che Luna non fosse nata cattiva ma fosse il frutto di una vita difficile era stata tuttavia tradita dalle nuove trame ordite dalla ragazza: quest’ultima, ripresasi dal coma, era riuscita a drogare Will Spencer così da fargli violenza, ottenendo il risultato sperato di una gravidanza. Luna, però, ha dovuto affrontare il fatto che quel bambino non sarebbe stato il suo lasciapassare per evitare la galera…

Gli Spencer, decisi a non soccombere al ricatto emotivo della gravidanza, hanno riservato a Luna tutta la loro sete di giustizia per quanto fatto a Will: Bill e Katie, che nella difficoltà si sono ritrovati come coppia, erano decisi ad ottenere la custodia del bambino una volta nato, così da crescerlo lontano dalla madre e dal gesto criminoso che ha portato al concepimento.

Per cercare di uscire da dietro le sbarre, Luna si è rivolta ad una compagna di cella, chiedendole di colpirla così da inscenare delle aggressioni subite in carcere. Così è stato rivelato che Luna era ricorsa a questo trucco già l’anno scorso quando riuscì a smuovere a compassione Bill Spencer proprio facendosi vedere con dei lividi in faccia durante una visita in prigione.

Sempre più ossessionata dal sogno di avere una bella vita accanto a Will, Luna ha visto le proprie speranze soccombere quando ha scoperto che il giovane si era trasferito con Electra Forrester nella casa sulla spiaggia di papà Bill. Ritenendo di dover parlare con Will per fargli capire di dover scegliere lei e non la designer di gioielli, Luna ha escogitato un improvvisato piano di evasione: in qualche modo si è nascosta in uno dei cesti della biancheria, riuscendo a farsi portare fuori da un’inconsapevole guardia della prigione.

Una volta all’esterno, Luna si è precipitata a casa di Will, riuscendo ad avvicinarlo da solo, ma a quel punto il ragazzo le ha di nuovo mostrato tutto il proprio disgusto, ribadendo che non c’è stato niente di romantico nell’atto di criminoso di cui lei lo ha reso vittima. A quel punto Luna gli ha rivelato in lacrime di aver perso il bambino, giurando di aver capito i propri errori e di essere stata mossa solo dal desiderio di sentirsi amata.

Will tuttavia, non più disposto a crederle, ha accolto la polizia e i genitori, accorsi dopo che la fuga di Luna era stata scoperta. La ragazza, riuscita a scappare in tempo, si è dileguata nella notte, costringendo Baker e i suoi uomini ad una caccia all’uomo lungo la costa, con tanto di elicotteri. Oltre a Bill e a Katie, alle ricerche si sono uniti anche Li, Poppy, Ivy, Taylor, nonché Deacon e Sheila Sharpe.

Proprio Sheila, in mezzo agli altri decisi a trovare e fermare Luna una volta per tutte, è stata la sola a muoversi con compassione verso quella nipote così tanto simile a lei e, a suo dire, meritevole di empatia e riabilitazione. Luna, però, è riuscita a non farsi beccare da nessuno dei suoi inseguitori, salvo poi essere travolta da un’auto proprio quando era sicura di averla scampata di nuovo!

Il seguito è stato raccontato al pubblico grazie al rapporto del vicecapo Baker agli Spencer (il giorno successivo): Luna è morta a causa dell’impatto e la prigione ha confermato l’aborto avvenuto pochi giorni prima dell’evasione. Dunque, stavolta, Luna è davvero morta?

Certo, il corpo in obitorio non è stato mostrato, per cui non si può escludere che un giorno possa ricomparire, magari con un erede Spencer al seguito, ma, al momento, sembra tutto piuttosto definitivo. Anche l’interprete di Luna, Lisa Yamada, stavolta ha dato il suo commiato a Beautiful sui suoi account social, conferendo al tutto ufficialità.

Il ruolo di Luna ha permesso a Lisa di vincere quest'anno il suo primo Daytime Emmy nella categoria Miglior Talento Emergente, diventando la prima giovane new entry in Beautiful dopo anni ad avere un vero impatto nella narrazione. Tuttavia la sceneggiatura con lei si è forse spinta troppo oltre e troppo in fretta per poter consentire al personaggio di restare in scena a lungo. Ma, magari, come nonna Sheila, tornerà in futuro per altri archi narrativi. Staremo a vedere!