Beautiful: Thomas e Hope, sarà l’autunno dell’addio | Anticipazioni puntate italiane

Trame italiane Beautiful: Hope e Thomas, fine della storia

Nelle puntate italiane di Beautiful stiamo per assistere al tramonto della storia d’amore tra Hope Logan e Thomas Forrester, una relazione che, forse, avrebbe meritato di più dato il suo potenziale e l’attrattiva esercitata sul pubblico: la brava ragazza che scopre la sua parte ribelle e provocatoria, che si invaghisce del ragazzaccio il quale, nonostante un periodo nero, forse tanto cattivo non è.

Una combinazione promettente, un classico della narrativa. Eppure, già nelle prossime settimane, ci avvieremo verso il capolinea. Già perché, nonostante l’attrazione e i mesi di frequentazione, i problemi nella coppia sono rimasti sempre quelli: il sentimento è sbilanciato, con un Thomas che sogna di coronare l’amore con Hope, la quale continuerà ad essere frenata. E lo stilista dovrà riconoscere che la relazione leggera e senza impegno che può offrirgli Hope davvero non gli basta. E quest’ultima non riuscirà ad innamorarsi totalmente dell’ex fratellastro che tanto l’ha fatta soffrire in passato.

Beautiful, trame puntate italiane: Steffy si intromette tra Hope e Thomas

Thomas, infatti, proverà di nuovo a chiedere a Hope di formalizzare un impegno reciproco proponendole di mettersi l’anello di fidanzamento al dito, chiarendo così di essere davvero pronto ad abbracciare un futuro insieme. La Logan, tuttavia, tornerà a respingere la pressione del giovane Forrester, bloccata (come realizzerà in futuro) dall’impossibilità di superare totalmente le oscurità del passato.

Ad intervenire a gamba tesa nella situazione sarà Steffy Forrester Finnegan che, stanca di vedere il fratello soffrire per un amore che non sarà mai corrisposto, cercherà di aprire gli occhi a Thomas: Hope non lo amerà mai, ma continuerà ad usarlo per la passione nonché per l’eterna adulazione che lui le dedica. Insomma, dal punto di vista di Steffy, Hope si sta approfittando di Thomas perché le piace sentirsi unica, ma non sarà mai pronta a contraccambiarlo e, molto probabilmente, ad un certo punto lo lascerà, rischiando di gettarlo in pasto alle vecchie ossessioni.

Beautiful, news italiane: Hope e Steffy una contro l’altra!

Steffy, così, spingerà Thomas a seguire il proprio istinto quando il fratello, disilluso, penserà di allontanarsi da Los Angeles. La decisione di Thomas di troncare coglierà Hope alla sprovvista, ma, per quanto sofferente all’idea di separarsi da lui, la Logan continuerà a non poter ricambiare allo stesso modo lo stilista, che, dunque, deciderà di partire. A rendere la fine della relazione ancora più dolorosa, la decisione di Douglas Forrester di seguire il padre, chiedendo a Hope, prima di partire, perché non è riuscita ad amare il genitore.

Insomma, segnata dalla perdita di Thomas e, soprattutto, dal senso di colpa nei confronti di Douglas, Hope vedrà proprio in Steffy la responsabile, accusandola di essersi intromessa solo per colpire lei, facendo pressione su Thomas affinché lui decidesse di non darle più tempo per chiarirsi le idee. E Hope giurerà a Steffy di vendicarsi! L’aria tesa tra le due aprirà un nuovo capitolo di avversione tra le due che ci terrà compagnia per molto tempo…

Beautiful, anticipazioni italiane: Thomas va via, ma tornerà più volte…

Per quanto riguarda Thomas, il suo non sarà un addio definitivo ma un arrivederci: sempre interpretato da Matthew Atkinson, il primogenito di Ridge e Taylor tornerà più volte a riaffacciarsi sulla scena, sebbene, ogni volta, per brevi apparizioni. Chi segue le nostre anticipazioni dagli USA, sa che la più recente risale alla fine dell’estate appena trascorsa, ma già Thomas si appresta a tornare nelle puntate americane in occasione del periodo delle feste. Anche in questo caso si tratterà di un breve rientro? Seguici su Instagram.