Christoph non riconosce più Alexandra! E ora? | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: il dramma di Christoph e Alexandra

Un vero e proprio dramma sta per consumarsi nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni emergeranno infatti le reali conseguenze dell’incidente di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E non saranno buone notizie… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph ha un incidente

Una nuova guerra si sta accendendo tra le pareti del Fürstenhof… e ancora una volta al centro della scena ci sarà Christoph! L’ostilità dell’uomo nei confronti di Katja (Isabell Stern) finirà infatti per coinvolgere tutta la famiglia Saalfeld. E le conseguenze saranno drammatiche…

Temendo che l’albergatore possa mettere il veto su un progetto fondamentale per la sopravvivenza finanziaria della madre, Maxi Neubach (Katharina Scheuba) gli somministrerà infatti di nascosto un potente sonnifero, sperando così di impedire che l’uomo si presenti alla votazione. Le cose, però, non andranno come previsto…

Invece che presentarsi alla riunione dei proprietari dell’hotel, Saalfeld andrà infatti a fare jogging nel bosco. E così, quando gli effetti del farmaco lo colpiranno, Christoph collasserà restando a terra privo di sensi nella foresta ghiacciata. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph soffre di amnesia

Mentre al Fürstenhof inizierà a crescere la preoccupazione per la scomparsa dell’albergatore, quest’ultimo si troverà dunque in condizioni disperate: durante la caduta, l’uomo rimedierà una profonda ferita alla testa che ne provocherà un prolungato stato di incoscienza. Una situazione resa ancora più pericolosa dalle rigide temperature invernali.

Proprio quando le cose sembreranno volgere al peggio, Saalfeld verrà fortunatamente soccorso da Luis (Michael Bral): imbattutosi casualmente nell’albergatore, il cuoco si renderà subito conto della gravità della situazione ed allerterà i soccorsi, salvando di fatto la vita all’uomo.

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio! Quando Alexandra (Daniela Kiefer) verrà informata del ricovero del suo promesso sposo e si precipiterà in ospedale, infatti, avrà un vero e proprio shock: Christoph non la riconoscerà! L'albergatore avrà dunque perso totalmente la memoria? Per ora vi anticipiamo che questa storyline è destinata ad avere lunghi strascichi…