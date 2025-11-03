Enrico confessa tutto a Marta ma… | Il paradiso delle signore anticipazioni

A Il paradiso delle signore, i problemi alla mano di Enrico Proietti (Thomas Santu) presto non saranno più un segreto condiviso solo tra il nostro protagonista e il professor Di Meo (Paolo Romano). Dovrà infatti venirne a conoscenza anche qualcun altro…

Occhio alle imminenti puntate, quando Di Meo non sarà affatto contento nello scoprire che Enrico sta seguendo in un modo un po’ troppo “disinvolto” la terapia per la guarigione della sua mano, senza seguire totalmente le prescrizioni indicate. Nonostante ciò, Proietti Enrico annuncerà in seguito al suo superiore che la mano è guarita, tanto da voler tentare un intervento in sala operatoria. Purtroppo l’operazione andrà malissimo, cosa che spingerà il dottore a vuotare il sacco con la sua amata Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Ed è quello che in effetti succederà: alla fine Enrico dirà la verità alla fidanzata, spiegandole nei dettagli quello che è successo con Di Meo. A quel punto, però, Marta si preoccuperà e chiederà aiuto al padre Umberto (Roberto Farnesi). C’era bisogno di arrivare a tanto? Probabilmente sì, perché la faccenda rischierà di prendere una brutta piega…

Attenzione dunque al successivo colloquio tra Enrico e il professore: quest’ultimo ricatterà il suo sottoposto, ma Proietti non si farà intimidire e prenderà una decisione irrevocabile. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.