Erik e Nicole decidono di confessare il loro tradimento! Ma poi… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: difficile decisione per Erik e Nicole

Si può vivere una relazione portando il peso di un tradimento (per quanto involontario)? Per Erik Klee (Sven Waasner) e Nicole Alves (Dionne Wudu) la risposta è “no”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due (presunti) amanti prenderanno infatti una difficile decisione per mettere a tacere i loro sensi di colpa. Le cose, però, non andranno secondo le aspettative… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik ricorda la notte con Nicole

Da qualche giorno la vita di quattro personaggi è stata totalmente stravolta! A causa dell’assunzione volontaria di alcune sostanze allucinogene, Nicole Alves, Yvonne Klee (Tanja Lanäus), Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Erik Klee hanno infatti perso il controllo e dato via ad una serata di eccessi, durante la quale sono arrivati a rubare uno shuttle e commettere atti vandalici. E, purtroppo, non è tutto…

Come sappiamo, Erik e Nicole si sono infatti svegliati a letto insieme in una baita romantica, senza alcun ricordo di quanto accaduto tra loro. E, se inizialmente i due si sono convinti di non aver commesso alcun tradimento, nei prossimi giorni la situazione cambierà…

Klee inizierà infatti a venire assalito da flashback in cui lui e la Alves si strappano di dosso i vestiti nella baita dove si svegliarono poi l’indomani. E a quel punto per l’uomo non ci saranno dubbi: ha tradito la moglie con Nicole!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Nicole decidono di confessare

Sconvolto, Erik rivelerà alla (presunta) amante quanto da lui ricordato, facendo sprofondare quest’ultima nella disperazione. Entrambi, infatti, sono profondamente innamorati dei rispettivi partner e non riescono neanche a concepire come possano averli traditi!

Schiacciati dai sensi di colpa, prima Nicole e poi Erik decideranno dunque di confessare tutto l’accaduto, nella speranza di poter ottenere – rispettivamente da Michael e Yvonne – il perdono necessario per poter riprendere con serenità le loro relazioni. Le cose, però, non andranno secondo i piani…

Proprio quando Klee starà per ammettere tutto con la moglie, infatti, accadrà qualcosa di inaspettato: Nicole recupererà improvvisamente la memoria! Ed i suoi ricordi cambieranno tutto…