Espedito fugge da Castrese? Guido interviene! | Un posto al sole anticipazioni

Il coming out col padre Espedito (Antonio Conte) è sicuramente servito a Castrese (Peppe Romano) per essere totalmente se stesso e per recuperare il suo rapporto con Sasà (Cosimo Altieri), ma nelle prossime puntate di Un posto al sole l’Altieri non avrà ancora risolto tutti i suoi problemi: da una parte, l’uomo è dispiaciuto per l’atteggiamento del papà (che sembra averlo totalmente cancellato dalla sua vita), mentre dall’altra parte si sente enormemente in colpa per aver permesso ai Gagliotti di soffiargli il marchio commerciale di famiglia.

Ora quel marchio Castrese lo rivuole indietro a tutti i costi e parlerà di questo a Mariella (Antonella Prisco). Ma per farcela ci vorrebbe la collaborazione (e la testimonianza) di Espedito, che verrà dunque invitato proprio da Mariella a casa sua, sia per concordare una linea comune e sia per favorire una riconciliazione tra padre e figlio.

Trame Un posto al sole: Espedito in crisi per le parole di Guido

In realtà non sarà così semplice! Non appena arriverà, Espedito vedrà Castrese e avrà l’impulso di andarsene; a quel punto, però, le anticipazioni indicano che Guido rivolgerà all’anziano delle parole piuttosto importanti, che sembrano destinate a lasciare il segno.

L’effetto provocato dal discorso del parente acquisito sarà infatti tale da far cadere in crisi Espedito, mentre Castrese avrà paura che si sia persa un’occasione irripetibile per riavvicinarsi al genitore. Ma sarà davvero così?

Per il momento, quello che è certo è che Mariella apprezzerà molto il tentativo fatto da Guido, il quale acquisirà molto valore agli occhi della moglie, riguadagnando punti. Fallita (per ora) una riconciliazione, ne andrà in porto un’altra? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.