Forbidden fruit anche al sabato, anticipazioni 22 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di sabato 22 novembre 2025
A partire da questa settimana, Forbidden fruit andrà in onda anche di sabato (dalle 14,30 alle 15,30). Halit decide di mandare Erim a Londra per tenerlo lontano dalle cattive influenze. Ender, inizialmente contraria, cerca il supporto di Kemal per impedire la partenza del figlio. Tuttavia, sopraffatta dalle pressioni e consapevole dei rischi che Erim corre rimanendo, alla fine firma i documenti necessari. Sebbene con riluttanza, afferma di aver agito solo nel suo interesse.
Ender continua la sua battaglia personale contro Yildiz e, nel tentativo di suscitare gelosia in Kemal, gli racconta che Yildiz avrebbe una relazione con il suo personal trainer. Kemal nega ogni coinvolgimento emotivo, ma non riesce a nascondere il crescente fastidio.
Yildiz, dal suo lato, si cala con disinvoltura nel ruolo della moglie amorevole e devota, con l'unico obiettivo di provocare Kemal, un atteggiamento che non sfugge a Zehra, pronta come sempre a stuzzicarla con commenti pungenti. Intanto, Yildiz affronta Alihan, accusandolo di non amare veramente sua sorella…