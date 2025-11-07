Forbidden fruit, anticipazioni 10 e 11 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 10 e martedì 11 novembre 2025

Ender vive un acceso confronto con Caner, che la accusa di essere la causa del licenziamento di Emir. Tuttavia, la donna scopre ben presto che dietro l’accusa c’è in realtà Yildiz, colpevole di aver orchestrato tutto per incastrarla. Nel tentativo di provare la sua innocenza, Ender cerca Gulden, ma si rende conto che Yildiz ha fatto sparire ogni traccia di lei. Dopo aver rivelato la verità a Caner, Ender si vede comunque costretta a scusarsi pubblicamente con Emir per riavere il sostegno del fratello. Intanto, Yildiz cerca di imitare Ender chiedendo pubblicamente perdono a Zeynep, ma le sue scuse non sortiscono l’effetto desiderato.

Zeynep accetterà di perdonarla soltanto dopo che sua sorella parlerà con Hakan e lo convincerà a dare una seconda chance a Irem. Nel frattempo, Alihan mostra all'amico Hakan i due orologi identici ricevuti da Halit, rendendosi conto di aver accusato la persona sbagliata. Halit decide così di confessare ad Alihan che il secondo orologio, appena recuperato, apparteneva al suo primo socio, che era anche l'amante della madre di Alihan. Questa rivelazione permette finalmente ai due di superare le tensioni che li avevano divisi…