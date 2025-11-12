Forbidden fruit, anticipazioni 12 e 13 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 12 e giovedì 13 novembre 2025

Layda confida a Erim che sua madre sta attraversando un grave momento di salute e avrebbe urgente bisogno di cure ospedaliere per migliorare le sue condizioni. Tuttavia, la situazione economica della sua famiglia è critica e i fondi a disposizione sono del tutto insufficienti per poter coprire le spese mediche necessarie. Di fronte a questa difficoltà, la giovane decide di rivolgersi a Erim per chiedergli un prestito, sperando nel suo aiuto. Erim, profondamente colpito dalla situazione e desideroso di sostenerla, tenta di ottenere la somma necessaria chiedendo soldi a suo padre Halit. Quest’ultimo, però, rifiuta di fornire il denaro richiesto, lasciando Erim frustrato e impotente.

Nel frattempo, Alihan comunica a Ender che i conflitti tra lui e Halit sono finalmente stati risolti e che, con i dissapori ormai superati, sente di essere pronto ad andare avanti con il divorzio. Ender accoglie questa notizia con grande amarezza, sentendosi tradita e manipolata da Alihan, senza aver raggiunto gli obiettivi che si era prefissata dalla loro relazione. La sua rabbia monta, aggiungendo tensione alla già complicata situazione.

Successivamente, la famiglia Argun si riunisce al completo presso la villa di Halit in occasione di un annuncio importante. Durante l’incontro, Halit e Alihan ufficializzano davanti a tutti la loro riconciliazione, dichiarando che le divergenze sono ormai superate. Contestualmente, Alihan annuncia la sua decisione definitiva di procedere con il divorzio da Ender. Questa rivelazione genera reazioni diverse tra i presenti, ma colpisce in modo particolare Erim, che appare profondamente turbato dai continui cambiamenti e dalle instabilità che sembrano caratterizzare la sua vita familiare.

Zehra e Kemal iniziano a progettare un rinnovo degli ambienti della loro casa, decidendo di avviare importanti lavori di ristrutturazione. Durante questo periodo pianificano di trasferirsi temporaneamente nella villa di Halit. Tuttavia, questa scelta non viene accolta favorevolmente da Yildiz, che non nasconde il suo disappunto nel dover condividere ancora una volta gli spazi familiari già complicati e sovraffollati. La convivenza rischia così di aggiungere ulteriori tensioni in una famiglia già alle prese con dinamiche personali complesse e fragile equilibrio…