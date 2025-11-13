Forbidden fruit, anticipazioni 14 e 17 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 14 e lunedì 17 novembre 2025

Dundar prepara una cena romantica con l’aiuto di Kurban per confessare il suo amore a Zeynep. Tuttavia, Zeynep gli rivela di non ricambiare il sentimento, vedendolo solo come un amico. Successivamente, Zeynep decide di dare un’altra possibilità ad Alihan, che nel frattempo ha già pronte le carte per il divorzio da Ender.

Zehra e Kemal scelgono di trasferirsi a casa di Halit, nonostante Yildiz abbia minacciato Kemal di non farlo. Lila ha una discussione con Emir dopo aver scoperto che lui è uscito con altre ragazze e rifiuta ogni spiegazione; durante il confronto, gli confessa di aver svelato ad Halit la sua vera identità.

Yildiz conosce Alper, un nuovo istruttore nella palestra che frequenta. Tra i due nasce una complicità che si intensifica grazie a uno scambio continuo di messaggi. Halit informa Zeynep della sua intenzione di nominarla co-presidente, esprimendo così la sua fiducia verso di lei. Frattanto, Ilayda persuade Erim a vendere il suo cellulare per racimolare i soldi necessari…